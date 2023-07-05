Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahalle'sinde hizmet veren Tandır Evinde, üretici kadınlar için katkısız, doğal ve yöresel ekmekler üretilmeye devam ediliyor.

Mezitli Belediyesi, kadınlara ekonomik destek vermek amacıyla hayata geçirdiği Tandır Evi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Aile bütçelerine katkı sunması amaçlanan ekmekler yeni bir damak tadının oluşmasına da yol açtı. Kadınların ekonomisine güç vermek amacıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından hizmete sunulan Tandır Evinde, kadınların ürettikleri lezzetli ekmekler için başka ilçelerden dahi gelenler oluyor.

Tandır Evi hakkında bilgi veren üretici Mihriban Beyazıt, “Pazartesi günü dışında haftanın her günü sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar vatandaşlarımız gelip ekmek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Günlük 600-800 arası ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmeğimiz bayatlama ve çöpe gitmenin de önüne geçiyor. Uygun koşullarda 6 ay bayatlamadan durabilen bir ekmeğimiz var. 3-4 gün aynı tazeliğini koruduğu gibi tazeliği geçtikten sonra da tüketilebilecek bir ekmek. Aynı zamanda aile bütçemize de büyük katkı sağlıyor. Belediyemize bize bu imkânı verdiği için teşekkür ederiz. Çok yoğun bir talep var ve yetiştiremiyoruz” dedi.

Fırından somun ekmek almak yerine organik olan tandır ekmeğini tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlar ise 6 liradan satılan organik ekmeği çok beğendiklerini söylediler.