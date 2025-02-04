Küçük el arabasıyla tandır ekmeğini satan çocuklar yaptıkları satışlar ile geçimlerini sağlıyor.

Tandır ekmeği yerde açılan ve etrafı çamurla sıvanmış bir çukurun içinde pişiriliyor. Annesinin pişirip hazırladığı tandır ekmeklerini satan 12 yaşındaki Muhammet Kadir Başakçı, satışlardan çok memnun olduğunu söyledi. Muhammet Kadir Başakçı, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Sento Caddesinde sıcak tandır ekmeği satılıyor. Başakçı, sabah okula gittiğini ve okul çıkışı tandır ekmeği sattığını söyledi.

Ailesine yardımcı olduğunu ve okul masrafını çıkartmak için annesinin tandırda pişirdiği ekmekleri getirip her gün küçük bir el arabası üzerinde sattığını ifade eden Başakçı, tandır ekmeğinin tanesini 15 Türk lirasına sattığını kaydetti. Başakçı, "Günde 100 -150 tane satış yapıyorum. Satışlardan memnunum" diye konuştu.