Dünya ve Türk futbolunun gündemindeki konuları ele alan TamSaha dergisinin 219. sayısı yayımlandı.

Dünya ve Türk futbolunun gündemindeki konuları ele alan TamSaha dergisinin 219. sayısı yayımlandı.

Dünya ve Türk futbolunun gündemindeki konuları röportaj ve dosyalarla ele alan TamSaha dergisinin şubat sayısı yayımlandı. Derginin bu ayki sayısında, açılış töreni 13 Ocak’ta yapılan TFF’nin futbolun tüm paydaşlarıyla Türk futbolunun strateji planının oluşturulması için başlattığı "The Game Plan" çalıştayına yer verildi. Şubat sayısında ayrıca, Spor Toto Süper Lig oyuncu raporlarını inceleyen geniş bir dosya ile dünyanın en fazla gelir elde eden futbol kulüplerini sıralayan Para Ligi raporu da yer alıyor.

TamSaha dergisinin 219. sayısı, "Roberto De Zerbi: Tutkulu ve gözü pek bir teknik direktör", "777 Partners: Futbol endüstrisinin en yeni aktörü", "Albert Batteux", "Meksika Millî Takımı: Dünya Kupalarının kısmetsiz gediklisi", "Gianluca Vialli: İtalyan futbolunun gol makinesiydi", "Japonya’nın ikinci turlarla imtihanı", "Hans Krankl: Avusturya’nın ’Bay Gol’ü", "Ziraat Türkiye Kupası: 10 kupalı Beşiktaş da elendi" gibi farklı içerikleri ile okurlarını bekliyor.