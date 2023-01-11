Rekabet yerine paylaşımı, para yerine yeteneği, ezber bilgi yerine deneyimi odağına alan ve çok fonksiyonlu bir kamusal mekan olan Tamirhane projesinin çalıştayları başladı. Birlikte üretimi odak alan mekanı tasarlamak adına ilk önce mahalleli ile buluşuldu. ‘Tasarla, onar, dönüştür’ mottosuyla yola çıkan Tamirhane projesi için fikir üretme süreci devam edecek.

Rekabet yerine paylaşımı, para yerine yeteneği, ezber bilgi yerine deneyimi odağına alan ve çok fonksiyonlu bir kamusal mekan olan Tamirhane projesinin çalıştayları başladı. Birlikte üretimi odak alan mekanı tasarlamak adına ilk önce mahalleli ile buluşuldu. ‘Tasarla, onar, dönüştür’ mottosuyla yola çıkan Tamirhane projesi için fikir üretme süreci devam edecek.

Günümüzün tüketim anlayışına karşı fikir üretmek için hayata geçen Tamirhane projesinin çalıştay süreci başladı. Bu süreçte Nilüfer Kent Konseyi Gönüllüleriyle, bölgedeki esnafla, meslek liseleriyle ve kentteki tüm paydaşlarla buluşulacak ve Tamirhane kültürü daha derinlemesine konuşulacak. Tasarlayıp, onarıp, dönüştürmek adına mahallelimizden paylaşımı, yeteneği, deneyimi yüceltecek düşüncelerini aldığımız çalıştay öncesinde konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, projeden dolayı duyduğu heyecanı dile getirdi. Binbaş, “Tamirhane, son dönemde Nilüfer Kent Konseyi’nin en çok heyecanlandıran projelerinin başında geliyor. Bu projeyle kamusal bir mekan tasarlıyoruz ancak sadece mekanı değil aslında düşünceyi ve felsefeyi de tasarlıyoruz. İlk toplantımızda bunu nasıl yapacağımızı mahalledeki komşularımızla beraber yapıyoruz. Son dönemde en çok şikayet ettiğimiz konuların başında iklim değişikliği, iklim krizi geliyor. Bu konuda çok yapacak şey var. Bunlardan biri de yeniden kullanmak. Nilüfer’de yeni bir dönemin başında olduğumuzu düşünüyorum. Nilüferlilerle beraber yeni bir bakış açısıyla Nilüfer’deki her şeyi tasarlayacağız, onaracağız ve dönüştüreceğiz” dedi.

“Bir dizi çalıştay yapacağız”

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, “Sadece fikir üretmeyle kalmayıp, dünyayı değiştirmeye de aday olacağız” ifadesini kullandı. Karagöz’ün açıklamaları şöyle: Günümüzün çılgınca tüketim anlayışına karşı bir süredir bir proje geliştiriyoruz. Bu da daha az nasıl tüketebiliriz, ürettiklerimizi daha verimli nasıl kullanabiliriz projesi aslında. Bunun da adına Tamirhane dedik. Tamirhane fikrini, bugün yaptığımız çalıştay gibi bir dizi çalıştayla zenginleştirmek, geliştirmek istiyoruz. Tamirhane fikri aslında onarım kültürünü geliştirmeye odaklanan, yeniden yapılandırmayı, yeniden işlev kazandırmayı hedef alan ve yaşadığımız çevreyi analiz edip, hissedip onu daha da güzelleştirmeyi amaçlayan bir proje. Bunun ilk buluşmasını mahalleli ile yaptık. Sonrasında Nilüfer Kent Konseyi Gönüllülerimizle, bölgedeki esnaflarla, meslek liseleriyle ve kentteki tüm paydaşlarımızla buluşacağız ve Tamirhane kültürünü daha derinlemesine konuşacağız.