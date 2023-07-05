Tekirdağ Çorlu’da tamirden yeni çıkan otomobilin seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Bülent Ecevit Bulvarı (Şinasi Kurşun Kavşağı) Cumhuriyet Parkı ışıklarda meydana geldi. Sanayide ustaya benzin hortumlarını tamir ettiren Hayrullah Taştan, 22 HS 413 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Çorlu Park istikametine seyreden araçtan dumanlar yükseldi.

Yangını fark eden sürücü Hayrullah Taştan, çevredeki esnaf ve itfaiyeden yardım istedi. Aracın motor kısmında çıkan yangın esnafın yangın tüpüyle erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri de yanan araç üzerinde incelemelerde bulundu.

“Benzin hortumlarını yaptırmıştım”

Olayla ilgili konuşan Taştan, “Az önce arabanın benzin hortumlarını yaptırmıştım. Yolda giderken de yangın çıktı. Aracım kullanılamaz hale geldi. Esnaf arkadaşlar sağ olsunlar görür görmez müdahale ettiler” diye konuştu.