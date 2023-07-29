Hatay’da akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan bir tamirciye ait hurdalık araçlarda çıkan yangın paniğe neden oldu. Akaryakıt istasyonunu sahibi, tamircinin çalışanlarına kızınca aralarında kavga çıktı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tamirciye ait olan hurdalık araçlarda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasından dolayı vatandaşlar panikledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken alevleri söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, akaryakıt istasyonu sahibi tamircide çalışanlara yangından dolayı kızmaya başladı. Tamircide çalışanlar ve akaryakıt istasyonu sahibi arasında bir anda kavga çıktı. Kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.