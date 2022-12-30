Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde hizmet veren otomobil tamircisinin yetiştirdiği renkli karnıbaharalar İstanbul ve Ankara’dan talep görüyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde hizmet veren otomobil tamircisinin yetiştirdiği renkli karnıbaharalar İstanbul ve Ankara’dan talep görüyor.

Sarıcıkaya İlçesi’nde yaşayan otomobil tamircisi Osman Çakıcı, yetiştirdiği renkli karnıbaharalarla dikkat çekiyor. Normal karnıbaharlara göre daha lezzetli ve besleyici özellikleri ile bilinen ürünler, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki lüks restoranlardan yoğun talep görüyor. Birçok yemeğin ve salatanın yapıldığı renkli karnıbaharlar, damağa kitap ettiği gibi göze de hitap ediyor.

Yetiştirdiği ürünler hakkında konuşan tamirci Osman Çakıcı, "Bu işe ilk hobi.olarak başladım, sonra işlerim çok şükür büyüdü. Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özeki’n yardımları ile ziraî ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Ürünlerimiz, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden talep görüyor. Diğer beyaz lahanalara göre daha daha lezzetli ve besleyici olduğunu bildiğim renkli lahanalardan çeşitli yemekler ve turşular yapılabiliyor" diye konuştu.