Düzce Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarının tüm bakımları öz kaynaklar ile gerçekleştiriliyor. Böylece araç bakımlarında zaman kaybının önüne geçilirken, bütçeye de katkı sağlanıyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü yönetiminde harcama kalemlerinde tasarrufu ön planda tutan Düzce Belediyesi, ihtiyaçların karşılanması noktasında da mevcut imkanlarını ve öz kaynaklarını verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda, belediye bünyesindeki hizmet araçlarının tüm bakım ve tamir işlemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki kademe ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

14 personelden oluşan kademe ekibi, başta iş makineleri olmak üzere tüm araçların ön kayıt arıza tespitlerinden başlayarak, parça tedarikine ve arızaların giderilmesine kadar kapsamlı bir hizmet sunuyor. Bu sayede belediye, hem mali anlamda hem de zaman açısından ciddi bir tasarruf sağlıyor.