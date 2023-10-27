Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatı kolaylaştıran çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Uygulamalı eğitimlerin verileceği Tamir Evim Atölyesi’nin yakında açılacağını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Artık evinizin sertifikalı ustası olacaksınız” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştıracak Tamir Evim Atölyesi’nde eğitimlere başlıyor. Başakşehir Belediyesi’nde hazırlanan Tamir Evim Atölyesi’nde priz tamirinden menteşe düzeltmeye, su tesisatı sızıntısından korniş asmaya kadar pek çok konuda pratik bilgiler uygulamalı olarak anlatılacak.

"Tamir Evim Atölyesi ile tamirat tadilat işlerini ustaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla yapabilecek"

Atölye hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirliler, Tamir Evim Atölyesi ile tamirat tadilat işlerini ustaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla yapabilecek. Başakşehir Belediye hizmet binamızda keyifli, bir o kadar da eğitici bilgilerin paylaşılacağı Tamir Evim Atölyesi’nde alanında uzman ustalarımızdan, çıkan prizin güvenli bir şekilde yerine takılmasından su tesisatındaki sızıntıların tamir edilmesine kadar birçok pratik bilgiyi uygulamalı olarak öğrenecek” şeklinde konuştu.

“Evinizin sertifikalı ustası olacaksınız”

Kayıtların 28 Ekim’de başlayacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli mobil uygulamamız üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğitimlerimizi tamamlayan tüm komşularıma katılım sertifikası da vereceğiz. Artık evinizin sertifikalı ustası olacaksınız” dedi.