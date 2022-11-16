Bolu’da iş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan işçi, bastığı yerin kırılması üzerine 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Bolu’da iş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan işçi, bastığı yerin kırılması üzerine 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Karaçayır Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki iş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan Ulaş B. isimli işçi, çatıda bulunan plastik malzemenin kırılması üzerine 3 metre yükseklikten düştü. Ulaş B.’nin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.