Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan şahıs, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti.