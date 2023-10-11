SAMSUN (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Vali Tavlı, Tamer Karadağlı ve Selim Terzi’ye Bandırma Vapuru maketi hediye etti.