OYAK Gıda Sektörü Şirketlerinden Tamek’in düzenlediği yılbaşı etkinliğinde, MasterChef Türkiye’nin altı yarışmacısının da yer aldığı katılımcılar, Tamek sos ailesinin kullanıldığı tariflerle çeşitli yemekler hazırladı. Etkinliğin en ilgi çekici konuğu ise dijital dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Türkiye’nin ilk yapay zekâ marka elçisi Seren Ay oldu.

Standart sosların yanında protein ve lif destekli fonksiyonel Pesto ve Napoliten makarna sosları ve Srirachalı mayonez gibi farklı lezzetleri de portföyünde barındıran Tamek, teknolojiyle harmanladığı yılbaşı etkinliğini MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Şef’in sahibi olduğu MYK Gastro Arena’da düzenledi. Organizasyonda, MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Şef Ekin Eylem Ulaş’ın reçeteleri ile farklı lezzetleriyle dikkat çeken Tamek sos ailesi kullanılarak Türkiye ve dünyadan sevilen yemekler hazırlandı. Etkinliğe, MasterChef Türkiye’nin altı yarışmacısının yanı sıra yapay zekâ, teknoloji deneyimleme, lifestyle, sağlıklı yaşam, spor vb. farklı alanlarda uzmanlaşmış influencerlar da katıldı.

Seren Ay ilk kez sahnede

Tamek’in yılbaşı etkinliğinin en ilgi çekici konuğu ise Türkiye’nin ilk yapay zekâ marka elçisi Seren Ay oldu. Dijital dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Seren Ay, Türkiye’de ilk kez bir etkinlikte sahne aldı. Seren Ay, TikTok ve Instagram’da popüler olan soru-cevap oyunlarını oynatırken aynı zamanda katılımcılarla röportajlar gerçekleştirdi. Yılbaşı etkinliğinde, masterchef & influencer eşleşmelerinde Kıvanç Şef ile eşleşen Seren Ay, kura ile belirlenen Tamek sosları ile lezzetlendirilmiş el yapımı makarnanın hazırlanmasına da katkı sağladı. Organizasyonun ardından Seren Ay’ın ve katılımcıların Tamek’in yılbaşı etkinliği ile ilgili yaptığı paylaşımlar yoğun ilgi gördü ve takipçilerinin beğenisini kazandı.