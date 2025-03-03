Tamek, Business Honors Awards ödül töreninde; Gusto fonksiyonel makarna sosu lansmanı ile "Sürdürülebilir Satış Stratejileri" ve Ice Tea yenilikçi lansman stratejisi ile "En İyi İş Geliştirme Stratejisi" kategorilerinde ödüle lâyık görüldü.

70’inci yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Tamek, Business Honors Awards’ta iki kategoride ödülün sahibi oldu. Tamek söz konusu yarışmada; Gusto fonksiyonel makarna sosu lansmanı ile "Sürdürülebilir Satış Stratejileri", Ice Tea yenilikçi lansman stratejisiyle "En İyi İş Geliştirme Stratejisi" kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Tamek, "Sürdürülebilir Satış Stratejileri Ödülü"ne lâyık görüldüğü Gusto fonksiyonel makarna sosları ile büyüyen makarna kategorisinde tüketimi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Nitelikli makarna tüketimini ev ortamında ulaşılabilir kılmayı amaçlayan Tamek Gusto fonksiyonel makarna sosları, pazara sunulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Marka, Gusto fonksiyonel makarna sosları ile ilk üç aylık dönemde, hedeflediği yıllık satış rakamının iki katına ulaşmayı başardı.

Tamek Ice Tea ise, yenilikçi lansman stratejisi ile Business Honors Awards’ta "En İyi İş Geliştirme Stratejisi" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. 2023 yılında 330 ml teneke ambalajda dört varyantla lansman kampanyasını başlatan marka, 2024’te kapsamlı relansman ve kategori genişletme stratejisiyle kampanyayı yaygınlaştırdı. Marka, yeni fırsatları değerlendirmeyi hedeflediği lansman kampanyası ile güçlü bir büyüme ve marka konumlandırması elde etmeyi başardı.