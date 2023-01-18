Kavacık’ta kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden, ’Tamburalı Paşa’ olarak da bilinen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kundakçı için askeri tören düzenlenen cenazeye Kundakçı’nın kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar ile 26’ıncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kavacık’ta kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden, ’Tamburalı Paşa’ olarak da bilinen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kundakçı için askeri tören düzenlenen cenazeye Kundakçı’nın kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar ile 26’ıncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Görevdeyken kullandığı tamburalı tüfek sebebiyle kamuoyunda ’Tamburalı Paşa’ olarak bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, pazartesi günü tansiyonunun düşmesi sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı için bugün Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde cenaze düzenlendi. Emekli korgeneral Kundakçı için kılınan cenaze namazı sonrasında askeri tören de yapıldı. Kundakçı’nın kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar’in hazır bulunduğu cenaze törenine 26’ıncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, emekli Orgeneral İsmail Metin Temel, emekli Orgeneral Oktar Ataman, emekli Korgeneral Kemal Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan Kundakçı’nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, “Yaptıkları anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama her gün daha da büyüyor gözümde. O kadar büyük bir adammış ki o kadar güzel bir insanmış ki yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük, hepimizin başı sağ olsun.

26’ıncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, en tecrübeli, en bilgili, en dirayetli, en cesaretli komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız 1993-1995 yılları arasında ondan çok şey öğrendim. Korgeneral Kundakçı bu görevden evvel belki çok iyi bilinmez, hayatını ülkenin temel sorunlarıyla mücadeleye adamış bir komutandı. Özellikle terör ile mücadele çerçevesinde daha önce Siirt’te Tugay Komutanlığı yaptı terör ile mücadele etti, Özel Kuvvetler Komutanlığı yaptı, biraz önce ifade ettiğim gibi Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptı iki defa Kıbrıs’ta Barış Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Bunlar çok önemli görevler ve silahlı kuvvetlerde bulunduğu bütün süreçlerde ülkesine, milletine, silahlı kuvvetlere çok büyük hizmetler verdi. Dolayısıyla onu yakından tanıyan kader arkadaşlığı, ortaklığı yapan birisi olarak inanın üzüntüm çok büyük, sonsuz. Ailesine baş sağlığı diliyorum, Türk milletine baş sağlığı diliyorum ve şunu da açıkça ifade ediyorum ki Korgeneral Hasan Kundakçı Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği üstün hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır. O bir asker olarak Türk milletinin yüreğinde layık olduğu yeri daha önce de almıştı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Hasan Kundakçı kimdir

1937 yılında Afyon Sandıklı’da dünyaya gelen Hasan Kundakçı, 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden 1957 yılında Kara Harp Okulu’ndan piyade asteğmen olarak mezun oldu. Yurtiçinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yunanistan’ın başkenti Atina’da askeri ataşelik yaptı. 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 230’uncu Piyade Alayı’nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı. 1993- 1995 yıllarında Van’da bulunan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulunarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak’ın kuzeyinde askeri operasyonları yürüttü. Komutanlığını yaptığı Irak’ın kuzeyine yapılan Çelik Harekatı’nda PKK’ya büyük darbe vurdu.

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum göstericinin vurulmasının emrini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Kıbrıs Türk Barış Gücü Kuvvetleri Komutanlığı görevini yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 tarihinde Türk Bayrağı’nı indirmek isteyen bir Rum göstericinin vurulması emrini verdi. 1997 yılında Korgeneral rütbesinde emekli olan Hasan Kundakçı Şenay Kundakçı ile evli ve 2 çocuk babasıydı.