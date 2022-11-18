Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesi inşaatı sürüyor. İnşaatın yüzde 75’lik kısmı tamamlanırken, gelecek yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesi inşaatı sürüyor. İnşaatın yüzde 75’lik kısmı tamamlanırken, gelecek yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Yapımına 2018 yılında dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında başlanılan, projesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi inşaatı sürüyor.

İnşaatın yüzde 75’lik kısmı tamamlandı

Cami ve külliye inşaatının yüzde 75’lik kısmı tamamlandığını belirten yüklenici firma danışmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Sinaner “Camimizin temeli 2018 yılında atıldı. Bugüne kadar yaklaşık yüzde 75’in üzerinde bitiş oranı yakaladık. Camimizin hamisi sayın Dr. Erdoğan Bayraktar talimatları ile işleri yürütüyoruz ve onun kendi desteği ile bu noktaya getirdik. Aynı zamanda halkımızın da bu konuda çok büyük ilgisi ve desteği var. Şu anda yüzde 75 oranına geldik ve bundan sonraki süreçte de içerisiyle ilgili atölyelerimizde mihrap, minber kürsüsü mermer işçilikleri konusunda hazırlıklarımız, çalışmalarımız var. İnşallah dışarısını bitirdikten sonra içeriyi güvence altına aldığımızda içerdeki imalatlara başlayacağız” dedi.

Doğu Karadeniz’in en büyük külliyesi

Caminin Doğu Karadeniz’in en büyük en büyük külliyesi olduğunu ifade eden Sinaner, “Camimiz Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük külliyesi olarak inşa ediliyor. Camimizin güzelliğine güzellik katan en büyük faktör ise altındaki 10 bin metrekarelik hizmet hanesi. Sayın Bakanımız burayı tasarlatıp yatırırken en önem verdiği kısım alt kısmı idi. Alt tarafındaki ücretsiz aşhaneler ücretsiz dershaneler, ücretsiz fırını bunlar çok önemliydi bizim için tasarlarken. Bölgeye çok ciddi hizmet sunacak amacıyla yapıldı. Üst taraftaki camimiz de bu güzelliğine güzellik katması için Kanuni şehrinde bir Süleymaniye figürü oluşturmak adına Süleymaniye’nin bire bir çizgileri dikkate alınarak camimiz tasarlandı. Her taraftan bakıldığında güzel bir siluet oluşturmasının altında Mimar Sinan’ın deha niteliğindeki mimari yetenekleri yatıyor. Bizler de torunları olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yapımının tamamını Bakanımız Erdoğan Bayraktar üstlenmiş durumda. Bu hayır çeşmesinden diğer vatandaşlarımızın yararlanması için onlara da bir kapı açılmış durumda. Onlar da hesap numaralarından istedikleri şekelde özellikle malzeme ağırlıklı olmak üzere yardım yapabiliyorlar. Rakam ne olursa olsun kendileri ’Orası benim çocuğum, orası benim namusum orayı Trabzon’a kazandırdığım diğer eserler gibi de en güzel şekilde Trabzon’a kazandıracağım’ heyecanı ile bu işi yürütüyor” diye konuştu.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda caminin 2023 yılı sonunda hizmete açılmasının planlandığını belirten Sinaner, “Tahminimiz her şey yolunda giderse 2023 yılının sonunda camimizi hizmete açmış oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu da camiyi çok fazla önemsemekte ve caminin rekreasyon alanı içersini odak noktasına koyarak etrafını ona göre şekillendirmiş durumda. Cami ile birlikte burası mükemmel bir yaşam alanı olacak ve sadece Trabzon’ a değil bölgeye hizmet edecek“ şeklinde konuştu.

7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek

182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi’nin kaba inşaatı geçtiğimiz yıl tamamlanırken, yapının tamamlanmasının ardından 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.

24 pencereden ışık alacak

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgah alanı içerisinde yaklaşık 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin ince inşaatına ise kısa sürede başlanılacağı belirtilirken, cami ve külliyenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

8 bin 570 m2 külliye alanı üzerinde 5 bin 410 metrekare oturum alanına sahip camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.