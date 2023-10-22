Düzce İl Koordinasyon Kurulu toplantısının 4.’sü Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılırken, toplantıda tamamlanan, devam eden ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce Valiliği tarafından her 3 ayda bir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlenerek il genelinde yapılan veya yapılacak çalışmalar değerlendiriliyor. Bu çerçevede Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlar, kurum amirleri ve temsilcileri katılım sağlayarak 3 aylık süre içerisinde il genelinde tamamlanan çalışmalar görüşüldü. Yılın son bölümünde yapılacak olan çalışmalarda değerlendirildi.