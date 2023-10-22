Pazar esnafı ile bir araya geldi Pazar esnafı ile bir araya geldi

Düzce İl Koordinasyon Kurulu toplantısının 4.’sü Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılırken, toplantıda tamamlanan, devam eden ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce Valiliği tarafından her 3 ayda bir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlenerek il genelinde yapılan veya yapılacak çalışmalar değerlendiriliyor. Bu çerçevede Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlar, kurum amirleri ve temsilcileri katılım sağlayarak 3 aylık süre içerisinde il genelinde tamamlanan çalışmalar görüşüldü. Yılın son bölümünde yapılacak olan çalışmalarda değerlendirildi.