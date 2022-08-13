Türkiye örtü altı üretim üssü Antalya’da, 2022-2023 bitkisel üretim sezonu başladı. Tamamına yakını ihraç edilen Kaliforniya biberi fideleri de toprakla buluştu.

Türkiye örtü altı üretim üssü Antalya’da, 2022-2023 bitkisel üretim sezonu başladı. Tamamına yakını ihraç edilen Kaliforniya biberi fideleri de toprakla buluştu.

Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi turizm kenti Antalya’da, sıcak havaya rağmen ilk fideler toprakla buluşmaya başladı. Son dönemlerde kentte üretilen ve ihraç edilen ürünler arasında ise Kaliforniya biberi geliyor. Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine ihraç edilen Kaliforniya biberinin üretimine Aksu ilçesinde yoğun şekilde devam ediliyor. Yeni sezonun ilk Kaliforniya fideleri 35 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen seraların içinde toprakla buluştu.

Aksu İlçesi İhsaniye Mahallesinde Kaliforniya biber üreticiliği yapan Ömer Akcan, geçen sene Avrupa pazarına iyi bir ciro yaptıklarını belirterek, dekarda 7 ton ürün aldıklarını bu sene hedeflerinin 8 ton ürün olduğunu söyledi. Sezonu büyük umutlarla açtıklarını kaydeden üretici Ömer Akcan, “Ekimlerimiz başladı, Ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek. 250 dekarda Kaliforniya biberi yetiştiriyoruz. Sarı ve kırmızı çeşitlerimiz var. 90’lı yıllardan bu yana Kaliforniya biberi ekiyoruz. Aksu’da son 5 yılda üreticiler tarafından benimsendi ve yaklaşık 8 bin dekar da üretim yapılıyor. Girdi maliyetleri geçen sene değiştiği için çok verimli bir sezon olmadı” dedi.

"Dekarda 8 ton hedefi"

Geçen sene Avrupa pazarına iyi ürün sattıklarını ifade eden Akcan, “Bundan 3 sene önce bir tek pazarımız vardı Rusya. Geçen sene savaşın çıkması, ekonomik kriz, kalıntı sorunları bizi başka pazarlar aramaya yöneltti. Geçen sene Avrupa pazarına iyi bir ciromuz oldu. Geçen yıl dekarda 7 ton ürün aldık. Bu sene 8 ton ürün almak istiyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Maliyetlerimiz arttı. Bütün çiftçilerimize hayırlı bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

"Fidelikler de ağırlık biber"

Bu sene sezona erken başlanıldığını belirten fidelik Üretim Müdürü Demet Beyde, “Bu sene geçen seneye oranla biber siparişlerimiz ve dikimlerimiz daha erken tarihte gerçekleşti. Bunun sebebi küresel ısınma ve sıcaklığın etkileriyle çiftçilerin talepleri de dikim tarihleri de daha öne çekiliyor. Bu sene ağırlıklı olarak biber çalışıyoruz. Dikim tarihleri Temmuz ayında başladı. Temmuz ve Ağustos ayında üretici serasına fideleri dikmeye başladı. Biberden sonra tek ekim domates fidesine geçeceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bütün çiftçilerimize sağlıklı, bol ve bereketli ürünler diliyoruz” ifadesinde bulundu.