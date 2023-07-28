Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında yer alan ve tam olarak yapım tarihi bilinmeyen hamamlar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gemerek ilçesine uzaklığı 21 kilometre olan Çepni kasabası içerisinde bulundurduğu tarihi hamamlar ile dikkat çekiyor. Günümüzde adeta yıkık halde bulunan Mahmut Ağa ve Derviş Ağa hamamlarının Roma döneminden kaldığı düşünülüyor. Kasaba sakinleri yapım tarihleri tam olarak bilinmeyen hamamların, restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

"Koruma kurulu tarafından korumaya alındılar"

Eski Çepni Belediye Başkanı ve Emekli Öğretmen Murat Uçar, hamamların kazandırılması gerektiğini söyleyerek, “Romalılar döneminden kalma ayakta olan iki tane ama gerçekte ikiden daha fazla hamam yerleri olduğunu söylenir. Ayakta olan iki tane hamam var. Bu hamamlardan birisi hemen caminin yakınında. Aslında bir rivayete göre orada ısınan su pöhrek denilen borular vardı, o borularla sıcak suyun camiye kadar geldiği söylenir. Cami lojmanlarının o sıcak sudan sıcak suyu kullandıkları söylenir. Bu hamam Derviş Ağa hamamı. Caminin yakınındaki olanın adı Mahmut Ağa Hamamı. O’nun da Romalılar döneminden kaldığı söylenir. Şu anda ayakta olan Bu her iki hamam koruma kurulu tarafından korumaya alındı. Birinci derecede sit alanı içerisinde olduğunun kararını aldırdık. Eğer kaynak bulunur buralar da tarihe kazandırılırsa hem Çepni için hem Gemerek için Sivas için önemli tarihi değerler sayfasına girmiş olur” dedi.