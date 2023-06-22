Türkiye’nin ilk inovatif moto karavanlarından birini üreten Shantigo Karavan, iş dünyasının önde gelen isimleri ve ünlü influencerların katıldığı davette yeni SG5 modelini tanıttı. SG5 modeli, karavan severlerin ve katılımcıların yüksek ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.

Türkiye’nin ilk inovatif karavanlarından birini geliştiren genç girişimciler Tarık Irmak ve Berkan Ülker’in öncülüğünde üretilen Shantigo karavanlar, kısa sürede Türkiye, Avrupa ve tüm dünyadan talep görmeye başladı. Shantigo, son olarak merakla beklenen yeni modeli SG5’i iş dünyasının önemli isimleri ve dünyaca ünlü influencerların katıldığı İstanbul’da düzenlenen görkemli bir etkinlikte tanıttı. Lansmanda ön sipariş toplanırken, web sitesinde de ön sipariş talebinin alındığı belirtildi.

Etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri ve ünlü influencerlar da yer aldı. Lansmana; Shantigo sahipleri ve çalışanları, iş insanları, oyuncu Murat Aygen, Naletbebe isimli Instagram fenomeni Ömer Başdoğan, Muscar’ın sahibi Mustafa Akan ve bir çok isim katıldı. Lansman etkinliği sırasında davetliler, yeni aracı tanımanın yanı sıra keyifli zamanlar geçirdi. Konforu ve teknolojiyi bir araya getiren SG5 modeli, karavan severlerin ve katılımcıların yüksek ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.

Sınıfının en fazla konaklama kapasitesi sunan karavanı SG5

Seyahat deneyimine yeni bir soluk getiren Shantigo SG5; 5 kişilik yatak kapasitesi, çift kişilik pop-up tavan, iki metrelik arka yatak alanı, tek kişilik yatağa dönüşen ön oturma alanı özellikleriyle dikkat çekti.

Bu özellikleriyle konaklama kapasitesini en üst seviyeye çıkardıklarını belirten firma yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“Geniş pencereler, iç mekana doğal ışığın bolca girmesini sağlarken, yerden ısıtma klima sistemi her mevsimde konforu garanti ediyor. Çift buzdolabı, yiyecek ve içecekleri taze tutarken, araç önü off-road ışıkları gece seyahatlerinde güvenliği artırıyor; ayrıca genişletilmiş yatak altı rafları ve bölümleriyle eşyaların düzenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Son teknolojiyle donatılan araç, modern yaşamın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.”

Kokteylde tanıtımı yapılan SG5’in satıldığını ve yeni siparişler alındığını belirten firma ortakları Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, “Yıllık 250 karavan üretim kapasitesine ulaşan firmamız, üç yıl önce 60 bin TL sermaye ile kuruldu. Şuan yıllık ciromuz 1 milyar TL’yi ulaşmış durumda. 2023 ilk çeyreğinde firmamız bünyesinde 100 kişiye istihdam sağlıyor. Karavan üretiminde 6 bine yakın ürün kullanılıyor. Aslında böylelikle Türk karavan sektörü on binlerce kişiye yeni istihdam oluşturuyor” diye konuştu.