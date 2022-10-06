Gürsu Belediyesi, Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazandı.

Gürsu Belediyesi, Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazandı.

Gürsu Belediyesi, ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ konulu Tam Bana Göre Gençlik Festivali çerçevesinde, bu yıl da, gençliğe yönelik ’7 Bölge 7 Renk Projesi’yle ödüllendirildi. Ülke genelindeki 150 belediyenin yer aldığı Tam Bana Göre Gençlik Festivali çerçevesinde gençlikle ilgili projesiyle ödül kazanan Gürsu Belediyesi, gençlere yönelik hizmetlerinin anlatıldığı stantta gençler ve katılımcılarla buluştu.

İki yılda iki ödül

“Gençler geleceğimiz, gençler umudumuz, gençler ışığımız. Onların dünya koşullarında gelişimlerini sağlamaları yolunda yollarını açmak bizim görevimiz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz için ortaya koyduğumuz çabanın ürünü olan projelerimizin Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nin iki yılında da ödüle layık görülmesinin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin sahip oldukları cevherlerle geleceğimizi aydınlatmaları, ülkemizin gücüne güç katacak yeteneklerini geliştirmeleri için ürettiğimiz projeler ve sunduğumuz hizmetlerle yanlarında oluyoruz. Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde ödülü hak eden 7 Bölge 7 Renk Projemizle; çeşitli nedenlerle kötü alışkanlıklara yönelen, hayatlarına yanlış yönlerde adım atmaya meyilli olduğu tespit edilen gençlerimizin sahip oldukları yeteneklerini keşfederek onlara sunulacak imkanlarla o yetenekleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirerek, yanlış yollardan kurtularak, varlıklarına anlam katan hedefleri yönünde yol almalarını sağlıyoruz. Ülkemizin geleceği olacak gençlerimizin, dünyaya gelirken belirleyemedikleri hayat koşullarındaki olumsuzluklarla mücadele edenlerinin, pusulasızlık nedeniyle heba olmalarını önlemek hedefiyle oluşturduğumuz projemiz sayesinde, o gençlerimizin varoluştan sahip oldukları yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi yönünde kılavuzluk ediyoruz. Yeter ki gençlerimiz hayal etsin ve başarmak istesin, biz her zaman onların yanındayız” dedi.

7 Bölge 7 Renk Projesi ödüllendirildi

Belediyelerin gençlerin gelişimine yönelik gerçekleştirdikleri proje ve hizmetleri paylaştıkları festivalde, gençlerin geleceklerine yön çizmelerinde rehberlik edilen ’7 Bölge 7 Renk Projesi’yle Gürsu Belediyesi, ödüle layık görüldü. Ödülü, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden alan Başkan Işık, gençlere yönelik duyarlılıklarını daha da pekiştiren ödül için ve gençlere verilen değeri ortaya koyan festival için Özhaseki’ye ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve beş gün sürecek festival çerçevesinde; konserlerden sinema vetiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan çeşitlilikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek. Belediyelerin de festival süresince, gençlere yönelik çalışmalarını ve sundukları hizmetleri anlatacakları festivalde gençler, hem eğlenme hem de bilgilenme olanağı bulacak.