AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı Tam Bana Göre Festivali’nde Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli iki ödül kazandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı Tam Bana Göre Festivali’nde Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli iki ödül kazandı.

Başiskele Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı. Başkent Millet Bahçesi’nde 9 Ekim’e kadar sürecek Tam Bana Göre Festivali’nde stant açan Başiskele Belediyesi, Genc-i Ala Gençlik Modeli’ni tanıttı. Belediye Başkanı Yasin Özlü de festivale katılarak, gençlerin heyecanına ortak oldu. Genc-i Ala çatısı altında yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı festivalde, Başiskele Çocuk Üniversitesi de bilim, teknoloji ve robotik kodlama gibi atölye çalışmalarıyla standı ziyaret eden misafirlere bilgiler aktarıyor.

Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği “Gençhaneler” ve “GençBüs Mobil Gençlik Merkezi” projeleri festivalde ayrı ayrı ödül almaya hak kazandı.