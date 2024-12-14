Özbekistan’ın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı görkemli bir törenle açıldıİSTANBUL (İGFA) - Aksa Enerji’nin 7 ay gibi rekor bir sürede devreye aldığı 430 MW kurulu güce sahip Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in katıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın çevrimiçi bağlantı ile yer aldığı görkemli bir törenle açıldı. Törende, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Berat Çonkar da yer aldı.

Özbekistan’ın en büyük Türk yatırım şirketi Aksa Enerji, 430 MW kurulu güce sahip Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ile Özbekistan’ın enerji arz güvenliği için önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Taşkent ve Buhara’da halihazırda toplamda 790 MW kurulu güce sahip üç santrali kuran ve işleten Aksa Enerji, Talimercan santralinin tamamlanmasıyla birlikte Özbekistan’daki kurulu gücünü 1220 MW’ye çıkarmış olacak. İlk üniteleri 7 ay gibi rekor bir sürede devreye alınan santral, bugün itibarıyla 352 MW kapasiteye ulaşmış durumda. Santralin tüm ünitelerinin devreye alınması için çalışmaların 2025 yılı başında tamamlanması planlanıyor.

Santralin rekor sürede devreye alınmasını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sn. Cemil Kazancı, “Bugün, Özbekistan ve Türkiye arasındaki güçlü siyasi ve ekonomik iş birliklerinin en somut örneklerinden biri olan Talimercan santralimizin açılışını gerçekleştirdik. 7 ay gibi rekor bir sürede devreye aldığımız bu proje, Özbekistan’ın enerji arz güvenliğine katkı sağlarken Aksa Enerji’nin uluslararası arenadaki büyüme hedeflerinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Tam kapasiteye ulaştığımızda, Özbekistan’da toplamda 4 santrale ve 1.220 MW kapasiteye ulaşarak bölgedeki en büyük Türk yatırımcısı konumumuzu pekiştireceğiz” dedi.