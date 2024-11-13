Eskişehir’de bir otomobilin ezmesi sonucu yaralanan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne tedavi altına alınan talihsiz sokak köpeği iyileşme sürecine girdi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının önce sağlığına ardından sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde bir otomobilin Şirintepe Mahallesi’nde yolda uyurken ezdiği köpek vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından Doğal Yaşam Merkezi’nde tedavi altına alındı. Tepebaşı Belediyesi veterinerleri tarafından müdahalesi yapılan köpeğin tedavisine olumlu yanıt verdiği ve iyileşme sürecine girdiği açıklandı.

Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.