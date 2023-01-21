Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken, kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken, kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nihat Kantarcı (Seka) Caddesi’nde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Y.Ç.’nin yönetimindeki 34 GV 1171 plakalı ekmek servis aracı, ana yolda seyir halinde olan S.S.’nin hakimiyetindeki 16 ED 916 plakalı Peugeot markalı araca çarptı. Meydana gelen kazada servis aracı şoförü Y.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik kısa süreliğine kapanırken, araçların çekilmesiyle yol akışı tekrar sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.