Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un milli oyuncusu Talha Sarıaslan U19 Ligi’nde 8 gole ulaştı.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un milli oyuncusu Talha Sarıaslan U19 Ligi’nde 8 gole ulaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 18 yaşındaki genç forveti Talha Sarıaslan U19 Ligi’nde fırtına gibi esiyor. 2004 doğumlu genç golcü oyuncu hafta sonu oynanan Galatasaray maçında 3 gol birden atarak hat-trick yaptı. Galatasaray maçında attığı 3 golle hem takımın en golcü ismi olan Talha Sarıaslan hem de gol krallığında iddialı olduğunu gösterdi. U19 takımı ile geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan ve 8 gole direk katkı sağlayan Talha Sarıaslan, sezonu gol krallığı olarak tamamlamak istiyor.

Lige verilen Dünya Kupası arasında A takımda yer alan ve oynanan hazırlık maçlarında attığı goller ve performansı ile dikkat çeken Talha Sarıaslan, Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın beğendiği genç isimleri biri olmayı başardı.