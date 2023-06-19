TALES Matematik Müzesi tarafından Adana’nın Kozan ilçesinde hayata geçirilen Tales Bilim ve Enerji Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Aydın’da yaklaşık çeyrek asırdan bu yana eğitim öğretim hizmeti veren Özel Başak Koleji bünyesinde kurulan TALES Matematik Müzesi tarafından Adana’nın Kozan ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Tales Bilim ve Enerji Parkı’nın açılışını gerçekleştirildi. Sponsor firma ve kurumların işbirliğiyle Tales Matematik Müzesi tarafından hayata geçirilen ve halka açık bir alana kurulu olan park, toplam 28 farklı materyalden oluşuyor. Ayrıca Bilim ve Enerji Parkı, deneyim temelli bir yapıya sahip olma özelliğini de taşıyor. Her bir materyal, konu anlatımlı açıklayıcı tanıtım levhalarıyla desteklenirken ayrıca QR kodları aracılığıyla da parkın içeriklerine daha detaylı bir şekilde de erişilebiliyor. Bu sayede, öğrencilere ve ziyaretçilere teorik bilginin pratikte deneyimlenmesi fırsatı sunuluyor.

Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın; “Parkın halka açık olması eğitim faaliyetleri açısından bölge halkı için önemli bir yatırım. Adana Kozan’da başladığımız bu projeyi, Türkiye’nin farklı noktalarında da uygulamak ve geliştirmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim ”dedi.