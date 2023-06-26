DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözde merkezlerinden olan Çameli’ye talep çok olunca, ziyaretçilerin mağdur olmamaları için Çameli’nden Denizli ve Muğla’ya ek sefer düzenleneceği açıklandı.

Çameli Kooperatifinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yolcu yoğunluğunun arttığına dikkat çekilerek, vatandaşların ulaşımla ilgili sıkıntı yaşamamaları için ilave seferler konulduğu belirtildi. Çameli’nden Denizli’ye ve Muğla’nın Ortaca ile Fethiye ilçeleri arasında karşılıklı otobüs seferlerinin konulduğu kaydedildi. Özellikle arefe günü beklenen aşırı yoğunlukten dolayı, her 50 dakikada bir Çameli’nden Denizli’ye; Denizli’den Çameli ise saat başı ek otobüs kaldıracağı kaydedildi.

Sabah saat 07.00’de başlayıp 18:00’e kadar karşılıklı seferlerin devam edeceğini açıklayan kooperatif yetkilileri, artan yoğunluğa rağmen bilet fiyatlarında herhangi bir artış olmadığı da dile getirildi.