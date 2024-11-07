Bayburt’ta öğrencilerin emeğiyle hayata geçirilen Talebe Dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.

Bayburt MTTB uhdesinde, sivil toplum tarafından çıkarılan nadir yayınlardan biri olan ve süreçleri tamamen öğrenciler tarafından yürütülen Talebe Dergisi, ikinci sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Fikirden tasarıma, basımdan dağıtıma kadar tüm süreçlerin öğrencilerin çabasıyla tamamlandığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Mehmet Asif Alan, Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Yunus Emre Camadan üstleniyor. Süreli bir yayın olarak çıkan dergi, ISSN 3023-4816 numarasıyla resmi kaydını da almış durumda.

Dergi adına açıklamalarda bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Asif Alan, Talebe Dergisi’nin taşıdığı misyon ve gençlerin bu projeye olan bağlılığına dair görüşlerini belirtti.

Alan, "Kendi toprakları ve inançları için mücadele eden, kimliklerini koruyan ve değerlerini yaşatan bir milletin mensupları olarak, genç nesil bu mirası devralıyor ve yaşatıyor. Talebe Dergisi, tarihimize ve kültürümüze olan bağlılığımızı güçlendirme yolunda önemli bir adım,” dedi.

Alan, ayrıca derginin Bayburt’tan başlayarak Anadolu’ya ve tüm dünyaya ulaşma hedefiyle hareket ettiğini belirtti ve gençlerin milli ve manevi değerlerine olan bağlılıklarını yüceltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Talebe Dergisi, hem içeriği hem de vizyonuyla gençlerin tarih ve kültüre olan ilgisini artırmayı hedefleyen önemli bir yayın olarak öne çıkıyor.