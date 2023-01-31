Talatpaşa Mahallesi’nde işyeri içindeki elektrik panosundan kaynaklı çıkan yangında işyeri küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Talatpaşa Mahallesi’nde işyeri içindeki elektrik panosundan kaynaklı çıkan yangında işyeri küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamirci olarak kullanılan işyerinde elektrik panosu kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.