İzmir’de, 1996 yılında faaliyete başlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, insan kaynağı ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla sağlık sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Teknolojik altyapıdan uluslararası standartlara sahip test ve tanı cihazlarıyla hizmet verdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, referans laboratuvarı olmayı ve Ege Bölgesinden sonra yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Son 6 yılda 5 şubeye ve yaklaşık 60 kat işlem hacmine ulaşan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, 2023 yılında (27. hizmet yılında) 250 bin hastaya ulaşmayı ve 1,5 milyondan fazla test yapmayı hedefliyor.

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, teknolojik altyapıda uluslararası standartlara sahip test ve tanı cihazlarıyla; Talatpaşa, Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı ve Balçova şubeleriyle hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Hizmet kalitesine önem verdiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uzm. Dr. Seven, “Talatpaşa olarak tüm dünyada kabul gören CE ve FDA onaylı test kitleri ve cihazlarımızla birlikte profesyonel ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her sene yaklaşık 150 bin hastaya hizmet vermekte ve erken teşhisle yaşam sürelerini dolaylı etkilemekteyiz. Düzenli olarak sağlık yatırımlarına ve yeni teknolojileri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Her zaman için hasta odaklı çalışan, hızlı ve doğru sonuç vermeyi ilke edinmiş laboratuvarlar zinciri oluşturmak hedeflerimizin başında geliyor” diye konuştu.

Yeni yatırımlar yolda

Yeni laboratuvarlarla sektörde büyümelerini sürdüreceklerini ifade eden Uzm. Dr. Serdar Seven, şu bilgileri verdi:

“Çok yakında İzmir’in kuzey hattını kapsayan bir şube ile sektör dinamiklerinin üstünde bir hizmet anlayışını hayata geçireceğiz. Teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyor ve en güvenilir şekilde hasta sonuçlarımızı saklıyoruz. Tüm hizmetlerimizi plan doğrultusunda dijital dönüşüm sürecine sokuyoruz. Yakın zamanda bir mobil uygulama ile başta hekimlerimiz olmak üzere hasta ve hasta yakınları için çağın gereğine uygun bir dijital süreç başlatmış olacağız. Uzun vadedeki hedefimiz ise önce yurt içinde Ege Bölgesi dışına çıkmak, sonrasında ise ülkemizi yurt dışında açacağımız şubelerle temsil etmek.”

Referans laboratuvarı olmayı hedefliyor

Yüzde yüz memnuniyet oranını karşılayarak bölgenin referans laboratuvarı olmayı hedeflediklerini kaydeden Uzm. Dr. Serdar Seven, “Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak uluslararası teknolojik altyapıya sahip 5 farklı laboratuvar ile İzmir’de 26 yıldır hizmet veriyoruz. Personel sayımız ise 55’e yükseldi. İşlem hacmi de yaklaşık 60 kat arttı. Her biri alanında profesyonel kadromuzla yatırım planlarımızı bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da gösterdiğimiz büyüme ve gelişim ivmemiz ile Ege Bölgesinin referans laboratuvarı olmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem için sağlık sektöründe en önemli ihtiyaç iş gücü. Süreç içinde yatırımlarımızı sadece tesis ve teknolojik altyapıya yönelik değil, şirket içi eğitim planımız ile sağlık kadromuz için de sürdürüyoruz. Nitelikli sağlık hizmetini alanında profesyonel, tecrübeli ve geleceği takip eden kadromuzla sunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Serdar Seven, laboratuvarda çalışılan tüm testlerin altın standart veya altın standarda en yakın cihazlar ve metotlarla gerçekleştirildiğini vurguladı.