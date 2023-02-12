Talas Belediyesi, ülkemizi derinden etkileyen depremde mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi işbirliğiyle hazırlanan kampanyadaki 6. yardım TIR’ı gece saatlerinde Hatay’a gönderildi.

Talas Belediyesi, ülkemizi derinden etkileyen depremde mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi işbirliğiyle hazırlanan kampanyadaki 6. yardım TIR’ı gece saatlerinde Hatay’a gönderildi.

Kahvaltılık gibi temel gıda maddeleri ile su, kadın ve çocuklar için kışlık kıyafet başta olmak üzere, su, çeşitli malzemeleri içeren yardım TIR’ı Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinden gece saatlerinde uğurlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye genelinde bir seferberlik ilan edilmiş gibi herkesin yardıma koştuğunu ifade ederek, “Cenabı Allah en kısa zamanda yaraları sarmayı nasip etsin. Devlet millet işbirliğinde dünyada böyle bir millet bulunamaz. Biz de Talas ölçeğinde deprem olduğu ilk andan itibaren çok güzel işler yaptık. 3 mobil aş evimizi hemen Kahramanmaraş’a gönderdik. Talas ve Kayseri olarak 420’nin üzerinde TIR oldu. Şehrimiz elhamdülillah hayırseverlikte zaten en önde. Türkiye de deprem bölgesine akıyor. Ben de Kahramanmaraş’ta ve Osmaniye’deydim. Çok şükür yardım konusunda sıkıntı yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Hayırseverlerimize, TIR sahibine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yardımlarını Mevlana Mahallemizdeki Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılay Talas Şubesinde kabul ediyoruz.” diye konuştu.

Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel ise, yaraların sarılması adına şube olarak TIR yardımlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Talaslı hemşehrilerimizin şubemize getirdikleri yardım malzemelerinin yerine ulaştırılmasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Ben bu yardımları getiren Talaslı vatandaşlarımıza, nakliye görevini üstlenen firmaya teşekkür ediyorum.” dedi.