Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel hatıra ürünler hazırladı. Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşayan Talas Belediyesi, günün anlamına ithafen 100. yıl temalı plaket, magnet ve biblo yaptırdı.

Hazırlanan hatıra eşyalardan plaket ve magnetin üzerinde “Her şey bu yolculukla başladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı” yazılarak Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapurunun yanı sıra vapurun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusu ile Atatürk fotoğrafına yer verildi.

Bir diğer hatıra eşya ise Talas’ın simgelerinden Ali Dağı, Ali Saip Paşa Caddesi, Esma Hanım Türbesi ve Yaman Dede Camii’nin yer aldığı biblo oldu.

“Hem Cumhuriyetimize hem de Talas’ımıza çok yakıştı”

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok önemli bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerine işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılını yaşıyoruz. Bu, bizim için büyük bir şans ve aynı zamanda gurur kaynağı. Bu önemli anı hatırlatmak ve canlı tutmak amacıyla çeşitli hatıra eşyalar yaptırdık. Hem Cumhuriyetimize hem de Talas’ımıza çok yakıştı.” dedi.