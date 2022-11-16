Talas Belediyesi, ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Talas Belediyesi, ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Talas genelindeki eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi ekipleri, okulların tamamında hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

2 ekip halinde yürütülen çalışmalarda kazan daireleri de dahil olmak üzere lavabolar ve sınıflar ile okulun her noktası dezenfekte ediliyor. Böylece özellikle öğrencilerin dokunabileceği yerler özel ürünlerle hijyenik hale getirilmiş oluyor.