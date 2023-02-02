Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan muhtarlar toplantısı yeni yılda da sürüyor. Bu çerçevede Sakaltutan Mahallesinde gerçekleştirilen yılın ilk muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Yalçın, “Sakaltutan gibi bölgemizde taş ustaları için hazırladığımız merkezimizde eğitim alacak kişiler hem yurt içi hem de yurt dışında çalışma imkanı bulacak” müjdesi verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan muhtarlar toplantısı yeni yılda da sürüyor. Bu çerçevede Sakaltutan Mahallesinde gerçekleştirilen yılın ilk muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Yalçın, “Sakaltutan gibi bölgemizde taş ustaları için hazırladığımız merkezimizde eğitim alacak kişiler hem yurt içi hem de yurt dışında çalışma imkanı bulacak” müjdesi verdi.

Sakaltutan Sosyal Tesisindeki toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kılıçdağı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, sözlerine Sakaltutanlılarla birlikte bölgedeki taş ustalarını ilgilendiren müjdeyle başladı. Mimari taş ustalığı, ahşap ustalığı ve demir ustalarının eğitim göreceği Zincidere’deki eski yetimhane binasının Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) olarak yakında hizmet vereceğini belirten Başkan Yalçın, böylelikle hem taş ustalığının unutulmayacağını, hem de yeni ustalar yetiştirilerek ekonomilerine katkı sağlanacağını söyledi. Başkan Yalçın, bölgedeki insanların genlerinde taş ustalığının bulunduğunu belirterek; “Kendimizde bulunan zenginliği keşfetmek ve daha ileri götürmek üzere Zincidere’de 1900’lü yıllarda yapılmış olan yetimhanenin bin 500 metrekarelik alanının tahsisini aldık. Buranın okul olması için Kayseri Üniversitesi ile bir protokol hazırladık. Köylerdeki ustalarımıza orada eğitim vererek özellikle yurt dışındaki önemli eserlerin restorasyonlarında çalışabilmelerinin yolunu açmış olacağız. Sadece taş değil, mermer, ahşap ve demir mimari restorasyon eğitimi verilecek. Müfredat hazırlıkları da sürüyor. Muhtarlarımızdan ricamız köylerinizdeki ustaların listelerini tamamlayın. Eğitim alanlara yurt dışında da geçerli diploma verilecek. Usta yetiştirme işi Türkiye’nin şu an en ehemmiyetli işi. Özellikle Avusturya gibi ülkelerde de bu tür ustalara büyük ihtiyaç var. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihi eserlerin kaybolmaması adına önemli bir iş yapmış oluyoruz” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, Talas’ın muhtarlarının Başkan Yalçın gibi bir başkana sahip olmasından dolayı çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Sayın Başkanımız Türkiye’de örnek bir çalışma sergiliyorlar. Muhteşem bir tempoda çalışıyorlar. İyi bir çalışma ve hizmet ortama var. Sahada gezdiğinizde bunu görüyorsunuz.” diye konuştu. Toplantının sonunda bu ay dünyaya gelen muhtarların doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.