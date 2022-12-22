Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 42 adet daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 26 milyon 610 bin TL gelir elde edildi. Oluşturulan bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 42 adet daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 26 milyon 610 bin TL gelir elde edildi. Oluşturulan bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleler açık artırma suretiyle yapıldı. Kayseri’nin incisi Talas’ın Bahçelievler ve Mevlana mahallelerinde bulunan 2+1 ve 3+1 şeklindeki 42 dairenin satışa sunulduğu ihalede 16 konutun satışı gerçekleşti. Bu dairelerden toplam 26 milyon 610 bin TL gelir elde edildi. İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’taki yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi. Güngör, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamlarını ileterek katılımcılara teşekkür etti. Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Bahçelievler Mahallesindeki 26 daire, iki hafta süreyle çarşamba günleri saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.