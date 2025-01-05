Talas’ta Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen proje için çalışmalar hızlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetimi ile birlikte Türkçe Sokağı Projesi için istişare toplantısı yaptı. Kiçiköy Mahallesi tarihi Osmanlı Kültür Sokağının sonundaki Tokana Restoran’ın bulunduğu bölgede yapılacak Türkçe Sokağı Projesi’nde saha incelemesi de gerçekleştirildi. Türkçe Sokağı Projesi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın; “Türkçemizi Özendireceğiz! Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetimi ile birlikte Türkçe Sokağı Projemiz için istişare toplantısı yaptık. Sonrasında projemizi hayata geçireceğimiz alanda incelemelerde bulunduk. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.