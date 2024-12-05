Talas Belediyesi, ’Talas’ta Sokak Notaları’ projesiyle sokak sanatçılarına şehrin değişik noktalarında sanatlarını icra etme imkanı sağlayacak.

Sokak sanatçıları; Osmanlı Kültür Sokağı, Zincidere Mesire Alanı, Ali Dağı 360, Mevlana Mahalle Meydanı, Paraşüt İniş Alanı ve Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu gibi Talas’ın en hareketli noktalarında oluşturulacak mini sahnelerde seslerini müzikseverlere duyurma imkanı bulacak. Talas Belediyesi’nin bu imkanından yararlanmak isteyen sanatçılar veya müzik grupları, başvurularını Talas Belediyesi internet sitesi (www.talas.bel.tr) üzerinden yapabilecek. Ayrıca gerek Talas Belediyesi gerekse de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya hesapları üzerinden gelişmeler takip edilebilecek. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ise mesai saatleri dahilinde (0352) 431 10 26 numaralı telefon aranabilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, sokak sanatçılarının dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendiğine vurgu yaparak; "İlçemizde birçok tarihi ve turistik mekan bulunuyor. Bununla birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesislerimiz ve parklarımız var. Sanatçılara veya müzik gruplarına buralarda sanatlarını icra etme imkanı sağlamak amacıyla “Talas’ta Sokak Notaları” projesi hazırladık. Son 5 yılda düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleri ile şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Talas’a yakışır bir projeyi daha hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.