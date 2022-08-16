İlklerin belediyesi Talas, bir ilke daha imza atıyor. Talas’ta ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Akrobasi Sirki’, 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara heyecanlı ve keyifli saatler yaşatacak.

İlklerin belediyesi Talas, bir ilke daha imza atıyor. Talas’ta ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Akrobasi Sirki’, 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara heyecanlı ve keyifli saatler yaşatacak.

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulacak akrobasi sirkinde gösteriler; hafta içi tek seans, hafta sonu iki seans halinde gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen sirkte hafta içi seansı 20.30’da, hafta sonu seansları ise 17.00 ve 20.30 saatlerinde başlayacak. Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterilerinin yer alacağı akrobasi sirkinde hayvan gösterisine yer verilmeyecek. Sirkin yanı sıra kurulacak panayır alanında yeme içme mekanları ile çocuk oyun parkları da yer alacak.

20 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gösterilere sahne olacak akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında satışa sunulacak. Sirkle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde (0352) 437 10 26 numaralı telefonu arayabilecekler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem Talaslıların hem de şehir merkezinden gelecek diğer vatandaşların 20 gün boyunca keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlayacaklarını dile getirerek; “Sirk gösterileri her zaman büyük ilgi görür, coşkuyla takip edilir. Orada ilk bakışta eğlence vardır, heyecan vardır ama arka planında sanatçıların yeteneklerine yön vermelerinin, defalarca denemelerinin, azimle çalışmalarının ve bunun neticesinde başarıya ulaşmalarının yansıması vardır. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterilere bu gözle bakmalarını ayrıca önemsiyorum. 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında tüm vatandaşlarımızı akrobasi sirkine bekliyorum” dedi.

Başkan Yalçın, sirkte hayvan gösterisine yer verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.