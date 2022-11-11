Milli Ağaçlandırma Günü’nde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 3 bin 333 adet fidan toprakla buluştu. Programa katılan 400 öğrenci ile organizasyon tam bir şenlik havasında gerçekleşti.

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 3 bin 333 adet fidan toprakla buluştu. Programa katılan 400 öğrenci ile organizasyon tam bir şenlik havasında gerçekleşti.

Türkiye genelinde başlatılan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri Talas’ta 3 farklı bölgede yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı Ali Dağı’ndaki törende Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Tekden Koleji ve Atlas Koleji idarecileri ve öğrencileri bin 111 adet karaçam dikti. İlk olarak öğrencilere çeşitli ikramların yapıldığı programda daha sonra fidanların dikimiyle ilgili bilgiler verildi. Daha önceden çukurları açılan yerlere konulan fidanları poşetlerinden çıkaran öğrenci ve öğretmenler keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı kısa konuşmasında, “Bugün 11. ayın 11’i saat 11.11’de buluşarak Milli Ağaçlandırma Gününde görevimizi yerine getiriyoruz. Bin 111 ağaç burada, Bin 111 Çatakdere Mahallemizin bir bölümünde, Bin 111 ağaç da yine Çatakdere’nin diğer bölümünde olmak üzere 3 binin üzerinde ağacı toprakla buluşturuyoruz. Burada 400 kişilik öğrenci grubuyla bu çalışmayı yapıyoruz. İdareci ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Cıvıl cıvıl bir şenlik şeklinde etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada dikilen fidanlar geleceğimizle ilgili işler, projeler. Aynı zamanda her faaliyetimizde yanımızda yer alan Türk Kızılayı Kayseri Şubesi başkan ve yöneticilerine, gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Öğrencilerle birlikte fidan dikmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Rehber Öğretmen Öznur Arslan, “Çocuklarımıza yeşili sevmek, doğayı sevmek ve korumak adı altında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz çok mutluyuz. Talas Belediyesine bu ince düşünceleri için, bizleri ağırladığı için, öğrencilerimize bu katkıları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Diktikleri fidanların kendileriyle birlikte büyüyeceğini kaydeden öğrenciler ise, “Daha yeşil bir Türkiye için fidan dikiyoruz. Doğayı koruyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Ağaç dikmek çok önemli. Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan Talas Belediyesine ve okullarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.