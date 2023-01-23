Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde üç aylara özel program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, birbirinden güzel ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programla Kayserililer muhteşem bir gece yaşadı.

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde üç aylara özel program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, birbirinden güzel ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programla Kayserililer muhteşem bir gece yaşadı.

Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşen programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine “Cenabı Allah, Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek eylesin ve bizleri Ramazana kavuştursun. Şimdiden Regaib Kandiliniz mübarek olsun” diyerek başladı. Başkan Yalçın; “Cenabı Allah dünya ve ahiret mutluluğu için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’e bir nebze hizmet etmek adına bir takım programlar yapıyoruz. Bunlardan biri geçen yıl Kadir Gecesinde Yaman Dede Kültür ve Sanat Evinde açtığımız çok özel el yazmalarının bulunduğu Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisidir. Hala açıktır. Adına müze demedik. Çünkü kitabımız müzelik değildir. Bu sergiyi görmenizi tavsiye ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i rehber edinmek, hayata hakim kılmaya aday olmak ne kadar anlamlı. Bu programa gelen misafirlerimizden Allah razı olsun” dedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıya da değinen Başkan Yalçın; "Gönlümüzü yaralayan olaylar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tür provokasyonlar her zaman vardı şimdi de olacak. Resulullah devrinde de vardı. Bizzat kendisi taşlanıyordu. O da diyordu ki ‘Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar’. İnşallah bir gün İsveçlilerle birlikte Kur’an düşmanı olanlar da kutsal kitabımızla tanışırlar ve bizden daha çok Kur’an’a hizmet ederler diye dua ediyoruz. Cenabı Allah bu olaylar karşısındaki tutum ve davranışımızı Resulullah’ın tutum ve davranışına benzetsin” diye konuştu. Başkan Yalçın sözlerinin sonunda; “Bu salonu bundan sonra her yıl Kur’an’ın hizmetine sunmak üzere aynı programı yapmaya bizlere sunan sahiplerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun yanı sıra TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2022 Birincisi hafız Mustafa Öztürk, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzini Hadi Duran ve Fatih Camii emekli baş müezzini Bekir Büyükbaş; Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, kasideler ve salalarla gönüllere dokundu. Sunuculuğunu radyocu Selahaddin Kocaaslan’ın yaptığı programın sonunda görüşlerini ifade eden vatandaşlar “Çok güzel bir programdı. Rabbim bütün ümmete böyle hafızlar nasip eylesin. Ayrıca İsveç’teki Kur’an’a yapılan saldırıyla alakalı da çok anlamlı bir program oldu. İnşallah gençliğimizin uyanmasına vesile olur” şeklinde konuştu.