Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri; bir hafta aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas’ın yolları ulaşım için açık tutulmaya çalışılıyor.

Anadolu’da bereket olarak adlandırılan kar yağışının kış mevsiminde yeniden etkisini göstermesiyle harekete geçen Talas Belediyesinde kış çalışmaları ara vermeden sürüyor. 90 kişiden oluşan ekipler, faaliyetlerine 2 vardiya halinde devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor. Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.