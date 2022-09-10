Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek.

Talas Musiki Cemiyeti’nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek bağlama kursuna sadece kadınlar katılabilecek.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.

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