Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 14 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 14 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 adet villa parseli, 1 eczane yeri olmaya uygun dükkan ile 1 daire açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İhalede yer alan 1 kütle parselin satışı kapalı teklif usulü ile yapılacak. Ayrıca, Başakpınar Mahallesi sınırlarında bulunan 8 sanayi alanı da açık arttırma usulü ile satışa çıkarılan yerler arasında bulunuyor. Harman Mahallesinde bulunan villa parselleri 1 milyon 750 bin muhammen bedel ile satışa çıkarılırken ihalede yer alan dükkan 2 milyon lira, kütle parsel ise 19 milyon 750 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılıyor. Yine ihale listesinde bulunan ve 1 milyon 750 bin muhammen bedel ile satışa çıkan daire ise Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında yer alıyor. İhalede ayrıca Başakpınar Mahallesinde bulunan sanayi sitesi yanında sanayi alanı olarak belirlenen parseller de 1 milyon 550 bin ile 2 milyon 350 bin lira arasındaki muhammen bedelle satışa çıkarılıyor.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.