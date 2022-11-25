Talas Belediyesi’nde ‘Emlak ve Çevre Temizlik’ vergilerinin 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba Günü’nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu da veznelerin açık olacağını belirterek, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Talas Belediyesi’nde ‘Emlak ve Çevre Temizlik’ vergilerinin 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba Günü’nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu da veznelerin açık olacağını belirterek, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin 2. taksit ödemesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Mustafa Yalçın, işlemlerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için veznelerin mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiğini söyledi. Talas Belediyesi hizmet binasında bulunan vezneler, 30 Kasım Çarşamba Günü’ne kadar mükellefler için hafta sonu da hizmet vermeye devam edecek. Ödemelerin gerçekleştirilebileceği 30 Kasım tarihleri arasında veznelerin kapanış saatinin hafta içi 08.00-19.00 saatleri olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Yalçın, “Hafta sonu da hizmet verecek vezneler cumartesi ve pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca online ödeme sistemiyle de vatandaşlarımız www.talas.bel.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler.” dedi.

Başkan Yalçın son olarak vergilerini zamanında ödeyen vatandaşlara yatırım ve hizmetlere ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.