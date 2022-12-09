Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aralık ayı boyunca devam edecek olan kültür-sanat etkinlikleri başlıyor. Programın ilk etkinliği büyük-küçük herkesin vazgeçilmezi arasında adını yazdıran Hacivat-Karagöz perde oyunu olacak.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aralık ayı boyunca devam edecek olan kültür-sanat etkinlikleri başlıyor. Programın ilk etkinliği büyük-küçük herkesin vazgeçilmezi arasında adını yazdıran Hacivat-Karagöz perde oyunu olacak.
10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösteri, çocuklara keyifli saatler yaşatacak. Ücretsiz olarak sunulacak gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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