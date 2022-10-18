Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla; ’Dijital Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla; ’Dijital Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer gerçekleştirilecek.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin katılacağı programda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere insanların sanal dünyaya olan ilgisi ve bağımlılığı üzerinde durulacak. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki program 19 Ekim Çarşamba saat 16.00’da başlayacak.

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi olan dijital bağımlılığın detaylı şekilde ele alınacağı seminere katılımın yoğun olması bekleniyor.