Talas Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvası başladı. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk maçlar tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - “Takımını Kur, Turnuvaya Katıl” sloganıyla düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. 22 takım mücadele ettiği ve tek maç eleme usulü ile gerçekleşen organizasyonda maçlar Talas Belediyespor’un Harman Mahallesindeki futbol sahasında oynanıyor.

Öğrencilerin ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği turnuvada ilk gün programında 5 maç, ikinci gün ise 6 müsabaka oynanarak birinci tur tamamlandı.

11 takımın kaldığı turnuvanın ikinci tur maçları 21 Ekim Pazartesi, üçüncü tur olacak yarı finali ise 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Final karşılaşması ise 29 Ekim’de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda, bayram coşkusuyla birlikte oynanacak.