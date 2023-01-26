Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, bu hafta sonu gerçekleşecek ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ adlı çocuk tiyatrosuyla sona erecek.

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, bu hafta sonu gerçekleşecek ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ adlı çocuk tiyatrosuyla sona erecek.

Talas’taki okullarda yarıyıl tatili temizliği Talas’taki okullarda yarıyıl tatili temizliği

Okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle öğrencilere tatil hediyesi olacak etkinlik, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenecek. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler oyunu, Talas Belediyesi’nin bütün etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.