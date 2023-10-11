Talas Belediye Meclisi’nde 2024 yılı mali bütçesi kabul edildi. Bir milyar 350 milyon liralık yeni yıl bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Allah hayırlı mübarek etsin. Allah devlete zeval vermesin” dedi.

Talas Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısı ikinci birleşim birinci oturumunu gerçekleştirdi. Gündemde bulunan 2 madde karara bağlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’na ait 2024 yılı mali yılı performans programı taslağı ile 2024 yılı mali bütçe taslağı konularını içeren gündem maddeleri görüşüldü.

“Bütçemiz şimdiden hayırlı olsun”

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gelecek yılın bütçesini kabul ettiklerini belirterek, “2019 yılında yola çıktığımızda bütçemiz 98 milyondu. O yıl bütçenin yüzde 88’i gerçekleşti. 2020 yılında 133 milyon liraydı. O yıl da yüzde 90’ı gerçekleşti. 2021 yılında 249 milyon 435 bin liraydı. O yıl yüzde 77,18’i gerçekleşti. Bunda koronavirüsün etkisi malumunuz çok oldu. 2022’de 473 milyon 797 bin bütçemiz oldu ve yüzde 85’le gerçekleşti. 2023’te ise 892 milyon 452 bin bütçemiz oldu. 2024 yılında da 1 milyar 350 milyon lira ile yola çıkacağız. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah devlete zeval vermesin. Başta meclis üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden ilçemiz, ilimiz ve hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Meclis oturumu 6 Kasım Pazartesi Günü yeniden toplanmak üzere sona erdi.